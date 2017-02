Um mapa para lidar com o desgosto

Se os fãs de Ryan Adams estavam à espera de que as canções lançadas em 2015 desvendassem pormenores sobre a sua mediática separação da atriz e cantora Mandy Moore, anunciada no mesmo ano, certamente terão ficado desiludidos. Na altura, tudo o que o músico desvendou ao seu público foi um cover, música a música, do álbum de Taylor Swift “1989”, tocado num estilo a puxar ao folk-rock.

Foi uma jogada estranha para quem esperava um previsível disco sobre separação e perda, à imagem do seu estreante “Heartbreaker” (2000), e uma decisão que confundiu quem esperava notícias ou quem, pelo menos, teria dificuldade em associá-lo à antiga cantora country, agora estrela da pop. No entanto, ainda mais surpreendente é o lançamento, dois anos passados, deste “Prisioner” – um disco que é, todo ele, sobre separação e perda, sobre dor e confusão, e em pouquíssimos momentos sobre a luz ao fundo do túnel, que ainda parece estar longe.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)