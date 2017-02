Esse portuga tem samba no pé

no Rio de Janeiro

Na entrada do barracão da Unidos da Tijuca na Cidade do Samba, todos os olhos estão postos na pequena televisão. Passava a novela das 3, e uma dezena de mulheres e crianças da comunidade amontoam-se nas cadeiras gastas da sala de espera como se aguardassem num consultório. O silêncio respeitoso pela trama só era interrompido pelo som estridente de berbequins e marteladas no grande hangar onde se ultimam os preparativos dos carros alegóricos. Falta um mês para o Carnaval e o cheiro a cola, resina e verniz, engrossado pelo calor, deixa o ar sufocante.

Ninguém parece importar-se.

Os olhos desviam-se da cena empolgante que passa no pequeno ecrã para observar e dar passagem aos portugueses - “É visita para o Presidente. São patrícios!”. Rapidamente, voltam a fitar a televisão. Afinal, os portugueses não são por ali novidade. A mais portuguesa das escolas de samba brasileiras está habituada a ter presença lusa, ou não fosse o seu presidente um ilustre portuga nascido e criado até aos 12 anos na zona de Lixa, perto de Felgueiras.

