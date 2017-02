Depois das lágrimas, da mina sobram relatos de sangue, suor e carvão

Prepare-se. Vamos descer bem fundo, até uma realidade cruel de milhares de homens e mulheres explorados, “mais do que prometia a força humana”, nas minas de São Pedro da Cova, em Gondomar. Em 1970, com o encerramento da Companhia das Minas de Carvão (CMCSPC), terminava um suplício perpetuado desde 1802, onde a morte era encarada como uma forma de repouso.

As memórias e as marcas permanecem, porém, indeléveis e nem o dedo do tempo pode esbatê-las. São histórias guardadas nas profundezas, num lugar obscuro e sem esperança, relatos assombrosos reunidos no livro “Um grito rompe o silêncio”, da autoria de Serafim Gesta “Mazola”, um natural da terra que, sem qualquer preparação específica, tem ajudado, com este e outros livros, a fixar a imensa e rica história de um tempo passado ainda refletido no presente.

O autor abre com a perspetiva daquilo que vivenciou naquela que era considerada a última das profissões e avisa: “o que aí vai escrito é um grito de alarme, uma sirene que deve manter-se sempre ativa na consciência de todos nós”.

