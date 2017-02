“Se tens medo de uma imagem que mostra o pior de um país, vai lá, bebe um café e vais ver pessoas normais que sentem amor e medo”

O que é que uma película sobre aliens está a fazer nos nomeados para melhor filme dos óscares? É porque isto não é sobre aliens, é sobre nós - e sobre “transformar delicadeza e calma em qualidades heroicas”. Ao longo desta semana, porque no domingo há óscares, estamos a prosar sobre os candidatos a melhor filme: começamos com “Arrival”, nomeado para oito óscares, e no fim deste texto há um soldado que salvou 75 pessoas sem ter disparado um único tiro

Os anúncios e trailers apresentam-no como um filme de ficção científica e, afinal, “Arrival” conta mesmo com alguns dos argumentos típicos deste género, particularmente dos filmes catastróficos que nele se enquadram: uns seres alienígenas chegam à Terra, e em particular aos Estados Unidos (entre doze outros pontos de aterragem); imediatamente as forças policiais e investigadores são convocados enquanto o estado de emergência é declarado; nas ruas as revoltas sucedem-se, nos canais de notícias anuncia-se o caos que está prestes a chegar.

Esta pode ser a sua primeira impressão de “Arrival”, mas convém que não se deixe enganar, porque se vir mais do que os minutos iniciais vai descobrir que este filme é muito mais do que isso – a história de “Arrival”, baseado no conto de Ted Chiang “Story of Your Life” (1998), e a interpretação subtil de Amy Adams elevam o género e conseguem fazer com que os alienígenas, aqueles seres normalmente verdes e ameaçadores, passem a ser um mero pormenor nesta narrativa.

