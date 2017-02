PS responde a Montenegro: PSD “quer fazer justiça popular”

O presidente do PS e líder parlamentar responde à acusação do PSD sobre "claustrofobia democrática", considerando que o problema dos sociais-democratas tem a ver com a não aceitação da atual maioria e da conformidade com a Constituição.

"O problema do PSD não é de claustrofobia ou qualquer constrangimento democrático mas sim de uma recente intolerância com a realidade política e uma velha incompatibilidade com a Constituição e a Lei", afirma ao Expresso reagindo à entrevista do líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, publicada hoje no Público e Rádio Renascença.

