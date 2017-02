“O ideal dos Estados Unidos multiculturais só funciona se criarem empregos bem pagos para todos”

A pergunta é difícil, cada vez mais complexa e promete dar azo a grandes discussões: “Desafios das Migrações na Era da Globalização – As Políticas de Integração do Estado Importam?”. Caberá a Richard Bourhis, professor da Universidade de Quebeque, encontrar uma resposta. Em entrevista ao Expresso, o académico adianta os caminhos e descaminhos que colocaram a sociedade contemporânea na esquina em que se encontra perante a crise dos refugiados: se ficar parada, será apanhada, se tentar fugir, será devorada. Mesmo no Canadá, de onde vem este professor de Psicologia, os problemas batem à porta. Bourhis alerta na entrevista para a entrada ilegal de 1500 pessoas através da fronteira com os Estados Unidos, desde o início deste mês.

Bourhis é um dos principais convidados da Universidade Católica de Lisboa, que recebe nesta sexta-feira, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, do Alto Comissariado para as Migrações, da Plataforma de Apoio aos Refugiados e da Plataforma Global de Assistência Académica de Emergência a Estudantes Sírios, um debate sobre os “Desafios das Migrações na Era da Globalização”.

