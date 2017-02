História de uma polémica na “Cidade Global”

Depois de vários adiamentos, e com a presença do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, é inaugura esta quinta-feira, pelas 18h30, uma das mais aguardadas, e anunciadas, exposições da programação para 2017 do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA).

“A Cidade Global - Lisboa do Renascimento”, que ocupará as salas de exposições temporárias do MNAA até ao dia 9 de abril, traz-nos um olhar sobre o trânsito e as trocas comerciais gerados pelos Descobrimentos. O guião é a reconstituição, imaginária, de umas das ruas mais importantes da cidade no século XVI: a Rua Nova dos Mercadores, uma das principais artérias comerciais da Europa de então, que se situava na baixa lisboeta, totalmente destruída pelo terramoto de 1755.

