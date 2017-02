Esquerda atira-se à direita por causa dos offshore, direita retalia com a CGD

Os 10 mil milhões de euros transferidos para offshore em quatro anos sem fiscalização por parte da Autoridade Tributária entraram, como já se esperava, no debate quinzenal nesta quarta-feira. E viria a gerar um dos dois maiores momentos de tensão no hemiciclo: quando Passos Coelho, num longo aparte parlamentar, acusou António Costa de fazer “acusações de baixo nível” ao PSD e CDS, depois de o Primeiro Ministro ter defendido que o anterior Governo deixou escapar milhares de milhões de euros para offshore, enquanto permitia que se penhorassem casas de família por dívidas substancialmente inferiores.

A crítica foi unânime entre os partidos da esquerda, que veem a situação como “alarmante" e "um escândalo". “É absolutamente escandaloso que um governo que não hesitou em não acabar com a penhora da morada de família, por qualquer dívida, tenha tido a incapacidade de verificar o que aconteceu com 10 mil milhões de euros”, criticou António Costa. Em causa estão as transferências que saíram do país para offshore, entre 2011 e 2014, sem fiscalização da Autoridade Tributária, uma notícia avançada pelo jornal “Público” esta segunda-feira.

