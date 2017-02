Muita escuridão e depois muita luz. Faz parte de nós

Ninguém parece conseguir decidir-se sobre o rótulo mais adequado a colar aos Fufanu. Distribuídas pelas revistas e jornais especializados, as comparações com esta banda islandesa multiplicam-se: eles soam ao pop britânico dos anos 1990 de Damon Albarn, mas também a Franz Ferdinand; com incursões pelo som dos anos 1980 numa imitação de bandas como Joy Division, mas mantendo-se atuais, como os contemporâneos The XX; e, para alguns, ainda dão umas pistas no sentido de seguirem os passos dos Interpol.

Se reparou que nos limitámos a classificar os Fufanu como uma “banda islandesa”, percebeu que a descrição da música que eles fazem também não é pacífica: há quem lhes chame pop, eles chamam-se rock; mas também são muito associados ao pós-punk (um movimento que muitas vezes nem sequer faz sentido, defende o “The Guardian”), depois de terem começado, enquanto adolescentes, como um duo tecno batizado “Captain Fufanu”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)