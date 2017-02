As coisas incríveis que acontecem quando pomos as nossas diferenças de lado

A história até agora quase desconhecida das três mulheres afro-americanas que ajudaram a levar o homem à Lua é contada em “Hidden Figures”, um filme que o elenco descreve como uma obra “maior do que as entregas de prémios”: é um “movimento”. “Hidden Figures” está nomeado para três óscares: melhor filme, melhor atriz secundária e melhor argumento adaptado. Ao longo desta semana, porque no domingo há óscares, estamos a prosar sobre os candidatos a melhor filme

CRÉDITOS: CONTA NO FACEBOOK DO FILME “HIDDEN FIGURES”

A promoção e a divulgação de “Hidden Figures” (em português, “Elementos Secretos”) não foi aquela que se esperaria de um filme candidato a três óscares – incluindo o de melhor filme. Não houve apresentações em festivais premonitórias, nem muito dinheiro envolvido, e a estreia aconteceu tardiamente, já no final do ano passado. Antes disso, em setembro, num evento especial durante o Festival de Cinema Internacional de Toronto, foram transmitidos apenas 20 minutos de cenas por editar do filme a um público numeroso.

Apesar das circunstâncias, o público parece ter adorado “Hidden Figures”, que já conta com números animadores nas bilheteiras. Talvez parte disso tenha que ver com a dedicação e empenho que cada membro da equipa e do elenco colocou neste filme. “Kevin Costner dividia uma caravana. Jim Parsons voava por sua conta até ao local das gravações”, detalha o realizador Ted Melfi ao “IndieWire”. Mais: a equipa considerou o filme tão importante que vários dos seus membros, incluindo Melfi e a esposa, alugaram salas de cinema inteiras e permitiram que as pessoas entrassem gratuitamente para verem o filme, sem pagar bilhete. “Já não é um filme. É uma missão”, explica Melfi.

