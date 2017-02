Almaraz. Portugal “cede” perante Espanha com “espírito de boa fé”

Apesar de até agora Espanha nunca ter manifestado transparência no diálogo com Portugal, o Governo liderado por António Costa confia no “espírito de boa fé” e de “diálogo” com Madrid e aceitou retirar a queixa contra Espanha relativa à construção de um aterro nuclear em Almaraz.

Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, o anúncio de um “acordo amigável” com Espanha – mediado pela Comissão Europeia – “não faz Portugal abdicar do direito de acionar todos os meios legais previstos para fazer valer o seu interesse”. Ou seja, se após o período de dois meses acordado se se concluir que o projetado aterro de resíduos radioativos junto à central nuclear de Almaraz terá um impacto negativo não devidamente minimizado, Portugal poderá avançar com nova queixa.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)