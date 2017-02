Suspeitas de ajuda exterior na fuga dos três reclusos de Caxias

As autoridades estão a investigar a possibilidade de os dois chilenos e o luso-israelita que fugiram do Estabelecimento Prisional de Caxias no último domingo terem tido ajuda do exterior. Fontes ouvidas pelo Expresso sugerem que a rede que delimita a cadeia possa ter sido cortada por alguém que se encontrava do lado de fora da prisão. A rapidez com que os chilenos Roberto Ulloa e Jorge Naranjo chegaram a Madrid (menos de 24 horas depois de se escaparem do Reduto Norte daquela prisão de Oeiras) fazem avolumar as suspeitas do apoio de terceiros.

Os dois homens — que entraram no sistema prisional a 27 de outubro e a 29 de novembro, respetivamente, em processos judiciais diferentes — acabaram por ser localizados no aeroporto da capital espanhola ao final da tarde de domingo com passaportes falsos. Um deles acabou por ser libertado por falta de espaço no centro de detenção do aeroporto de Barajas. E pelo atraso do envio do mandado de detenção internacional. Já sobre o que ficou detido recaía um mandado de expulsão por um outro crime que terá cometido em Espanha.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)