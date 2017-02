PCP faz avisos ao Governo e apela à luta de massas

Jerónimo de Sousa demorou cerca de 12 minutos a ler o comunicado da reunião do comité central que, este domingo, se realizou na sede do PCP. Falou na reestruturação da dívida, na necessidade de programar a saída do euro e impôs linhas vermelhas à conduta do Governo, porque os comunistas não aceitam mais medidas de “consolidação orçamental”. Mas na hora das perguntas dos jornalistas, só sobraram para o líder do PCP dúvidas sobre a Caixa.

“Eu fico imensamente preocupado que, depois de ter procurado dizer coisas sérias, continue este folhetim da CGD”, lamentou Jerónimo de Sousa. Na verdade, por mais que os comunistas tentem (assim como a esquerda e o próprio Presidente da República), o assunto da Caixa ainda é capaz de 'engolir' tudo o resto. E, as “coisas sérias” que os comunistas tinham para dizer ficaram para segundo plano das manchetes dos jornais.

