PCP e BE apanhados de surpresa com o fim das revisões trimestrais dos combustíveis

Esta segunda-feira de manhã, num programa da TSF dedicado ao assunto, Bruno Dias, deputado do PCP, reiterou que o seu partido não vê com bons olhos “medidas que signifiquem penalizações” quer para as populações em geral, quer para as pequenas e médias empresas. Lembrou que o mecanismo (de revisão trimestral do ISP, como forma de compensar eventuais descidas no preço do petróleo), ainda que pontual e insuficiente, era positivo. E que o PCP sempre disse que era necessário cumprir os pressupostos e critérios desse mecanismo de compensação.

Já o deputado do BE, Heitor Sousa, em declarações ao Expresso também se confessa surpreendido pelo fim do mecanismo de compensação. “Se se justificava o ano passado, mais se justificava este ano”, afirma, uma vez que a compensação foi pensada para reduzir o impacto do ISP nos bens e nas empresas. O fim da compensação, sublinha, “defrauda todas as expectativas”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)