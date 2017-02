Há um mês enredados na “prisão do absurdo”

“A vida é uma campanha. Tornar o nosso país grande outra vez é uma campanha.” Assim declarou o Presidente americano há dois dias, a bordo do Air Force One, em rota da sua “Casa Branca de Inverno” em Mar-a-Lago, para uma cidade na Florida onde nove mil apoiantes o esperavam num hangar. Dias antes, a Casa Branca tinha garantido que o avião presidencial não ia servir de “adereço” nos comícios de Donald Trump, cuja família já custou aos contribuintes americanos em viagens e proteção dos serviços secretos mais de 11 milhões de dólares — quase o mesmo que a família Obama num ano. A viagem de Mar-a-Lago até Melbourne de carro não demora nem duas horas. Mas para Trump, dizia um dos seus conselheiros ao “Washington Post”, os comícios são como “oxigénio” e chegar de carro ao destino não teria tido o mesmo impacto nesse exercício de inspiração.

Trump continua a viver noutra esfera da realidade, uma em que herdou uma “confusão” do anterior governo que está a ser resolvida pela “máquina bem afinada” que, segundo ele, é a sua equipa executiva; uma em que os jornalistas e funcionários que o questionam ou criticam são “falsos”. As pessoas concentradas em Melbourne no sábado para o ouvir acreditam nessa versã — aplaudiram o Presidente em campanha quase 100 vezes em 45 minutos, enquanto Trump, sem ter de lidar com “perguntas difíceis”, se comparou a Thomas Jefferson e a Abraham Lincoln e referiu um ataque terrorista na Suécia que nunca aconteceu, sempre protegido dos gritos e vaias de manifestantes que, ali perto, o acusavam de ser um ditador fascista e um fantoche da Rússia. “Estou aqui porque quero estar entre os meus amigos e entre o povo. Quero estar aqui convosco e estarei sempre convosco, é uma promessa que vos faço.” Trump só estava há uma semana no poder quando meteu os papéis para se recandidatar à presidência.

