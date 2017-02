Governo penaliza gasóleo

O agravamento dos impostos sobre os combustíveis concretizado em 2016 rendeu ao Governo o maior crescimento da receita fiscal obtida entre todos os impostos cobrados em Portugal, traduzido por um aumento de 53,9% no Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), quando comparado com os valores obtidos em 2015. Mas em 2017, devido à abolição do sistema de revisão trimestral do ISP, as fontes do sector petrolífero admitem que o encaixe de receita de ISP vai continuar elevado sem que os consumidores tenham o benefício de poderem contar com revisões trimestrais do ISP se a cotação do petróleo entretanto vier a subir nos mercados internacionais.

Mais: a fiscalidade sobre o gasóleo aumenta para ficar ao nível da fiscalidade aplicada à gasolina, o que quer dizer que serão os empresários em nome individual e as microempresas, que utilizam veículos utilitários a gasóleo, que vão suportar a parte mais relevante deste novo aumento fiscal.

