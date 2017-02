Um país sem Estado não garante segurança nem futuro

Na sequência de um massacre por milícias Seleka a um campo de deslocados internos na cidade de Kaga-Bandoro no final de novembro do ano passado, um investigador da organização de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch (HRW) encontrou-se com os seus comandantes.

Questionou-os sobre o que tinha ocorrido e eles negaram qualquer responsabilidade pelas 37 vítimas mortais. Quando o investigador retorquiu que poderiam ser punidos por aqueles atos de violência, os militantes Seleka riram à gargalhada. A noção de que alguém possa ser punido por massacres ou outro tipo de violência na República Centro-Africana (RCA) tem dimensão de anedota.

