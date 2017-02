A semana da revolta dos espiões

Ao 27.º dia do novo governo norte-americano, em pouco mais de uma hora, a Administração de Donald Trump tornou-se alvo de três potenciais investigações.

Primeiro veio a recomendação feita pelo gabinete de ética governamental sobre Kellyanne Conway, que “deve ser alvo de uma ação disciplinar” por ter feito publicidade à linha de roupa de Ivanka Trump, a filha mais velha do Presidente.

Meia hora depois, o republicano que dirige a comissão de supervisão da Câmara dos Representantes, Jason Chaffetz, anunciava que o Presidente pode vir a ser alvo de um inquérito por ter discutido informações confidenciais com amigos e aliados na sua casa de férias em Mar-a-Lago durante o fim de semana (um encontro no qual alguém terá denunciado, através da publicação de uma fotografia nas redes sociais, a identidade do homem que mantém seguros os códigos das bombas nucleares dos EUA).

