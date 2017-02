O que sabemos e não sabemos sobre o incêndio em Setúbal que afetou o Grande Porto (sim, o Grande Porto)

O incêndio que deflagrou na madrugada de terça-feira num armazém do recinto da Sapec encontra-se totalmente extinto desde as 9h desta quinta-feira, mas as suas causas continuam por apurar. O Ministério Público já abriu uma investigação ao incêndio e uma fonte da Polícia Judiciária de Setúbal revela ao Expresso que um grupo de inspectores que esteve no local a realizar uma inspeção ao armazém concluiu “que o incêndio não tem origem criminosa” - mas os ambientalistas criticam as autoridades (já lá vamos).

O incidente, que ocorreu nos armazéns de enxofre da empresa de produção de herbicidas, inseticidas e fungicidas, provocou ferimentos a 20 pessoas, 10 bombeiros e 10 civis, entre os quais quatro crianças (segundo números apresentados pela Direção-Geral da Saúde), devido à nuvem de dióxido de enxofre que se formou durante o incêndio e que acabou por passar por Alverca e chegar à área do Grande Porto.

