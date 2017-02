“As subtilezas que se perdem com o acordo ortográfico são tantas que nascerá uma geração privada da compreensão da sua própria língua”

São mais de 75 membros os que compõem o grupo virtual “Em aCção contra o Acordo Ortográfico” e que esta quinta-feira se propuseram ligar a Academia de Ciências de Lisboa ao Tribunal Constitucional com um cordão humano. A iniciativa “simbólica” pretende reivindicar o direito dos cidadãos em não aceitarem escrever de acordo com as normas em vigor desde 2011, data que o Governo português deliberou que se começasse a escrever com a nova grafia.

A ideia é levar a Assembleia da República a ponderar uma via de regresso à grafia anterior ao acordo para pôr fim ao “caos ortográfico instalado e às perturbações fonológicas” existentes.

“A minha esperança é que a insustentabilidade deste caos linguístico seja capaz de reverter o processo. É que o preço a pagar por este acordo ortográfico é o nascimento de uma geração analfabetizada”, diz ao Expresso Madalena Homem Cardoso, responsável pela iniciativa desta tarde. “Como é que um complô político pode interferir por decreto num sistema linguístico?”

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)