A bicada a Costa, o erro que Cavaco confessa e o que não faria a Sócrates

As peças do puzzle sobre a coabitação entre o ex-Presidente Cavaco Silva e José Sócrates começam a ser reveladas pelo livro “Quinta-Feira e Outros Dias”, já nas bancas. Se neste primeiro volume o ex-primeiro-ministro não é poupado, o atual também não

ilustração tiago pereira santos

Se o primeiro-ministro António Costa pensava que neste livro ia ficar de fora e que o o alvo seria a coabitação de Cavaco Silva com José Sócrates, desengane-se. A obra de memórias que o ex-Presidente lançou esta quinta-feira termina, como numa boa telenovela, com a antecipação do que está para vir num segundo volume: a decisão de o atual líder do PS romper “com a tradição de 40 anos do seu partido” e fazer um entendimento com BE e PCP. “Essa é uma história que não faz parte deste volume”, remata, ao terminar o seu livro “Quinta-feira e outros dias”.

Ao longo da obra, são várias as “bicadas” que o ex-Presidente lança à política seguida pelo chefe do Executivo que foi obrigado a empossar, a contragosto, em novembro de 2015. Segundo escreve a respeito do resultado eleitoral de 4 de outubro de 2015, só teve consciência que o líder do PS já estava a trabalhar num entendimento de Governo com o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda “no fim do dia seguinte ao das eleições”. E cita, a propósito, a declaração na noite das eleições de António Costa, “no mínimo bastante habilidosa e equívoca”, de que o PS não iria contribuir para maiorias negativas não suscetíveis de gerar alternativas credíveis de Governo.

