Já foste ao Amadeo?

Nos últimos fins de semana não tem faltado gente que aceita ficar na fila para entrar num museu. No domingo passado, à volta da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, era de cerca de uma hora a espera para entrar na exposição dedicada a Almada Negreiros.

No domingo anterior, com a borla concedida para entrar nos museus, a paciência e o tempo de espera exigidos a muitos visitantes de outras instituições era provavelmente maior. Foi aliás o que aconteceu, por exemplo, na exposição “Amadeo de Souza-Cardoso/Porto Lisboa/2016-1916”, que está no Museu Nacional de Arte Contemporânea, em Lisboa, e que já contara com uma afluência digna de nota quando esteve no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, entre novembro e dezembro de 2016.

Nessa altura, a mostra foi vista por 43 mil visitantes em apenas dois meses.

