Um ministro com pouco valor interno

Mário centeno terá que recuar na agenda pública e ainda vai sofrer uns tempos no parlamento. Terá que se agarrar à frente internacional e aos sucessos que conseguir colher para refazer a sua imagem política. Mas isso vai demorar algum tempo

Não sei se Mário Centeno se vai ou não demitir. Sempre tive sérias dúvidas sobre a possibilidade de demissão, mas a passagem do tempo só tem complicado o caso. Não porque os elementos sejam hoje mais complexos ou as dúvidas mais graves, mas porque o tempo não os fez desaparecer ou relativizar. E a simples manutenção das suspeitas, assentes em pormenores embaraçosos, é um problema político. No fundo, Mário Centeno deita-se à noite com a esperança de acordar num dia diferente mas acorda sempre no mesmo dia, com os mesmos problemas e a mesma pressão.

