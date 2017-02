“Trabalhei uma vida inteira para agora dizerem que sou corrupto”

Manuel Jarmela Palos, um dos cinco arguidos que aceitou falar no início do julgamento do casos dos Vistos Gold, foi ouvido esta manhã em tribunal. O ex-diretor do SEF continua a afirmar a sua inocência garantindo que não havia ligações de amizade pessoal a qualquer um dos principais arguidos. Nem Miguel Macedo que conheceu no dia em que esse foi empossado, nem António Figueiredo, cujas relações “foram sempre institucionais”. Estes dois arguidos, disse, tinham uma relação “cuidada”. “A forma como falavam era de alguém que já se conhecia do passado. O que não é de estranhar”, ressalva Palos.

