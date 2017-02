Julgamento de Pinto da Costa com jornalistas fora da sala

O julgamento do caso da máfia da noite que tem por principal arguido Eduardo Silva, conhecido por Edu, supergerente da empresa de segurança SPDE, detido desde julho de 2015, tem início esta quarta-feira, no salão nobre dos bombeiros voluntários de Guimarães, sob apertadas medidas de segurança. Apesar de o julgamento ter sido transferido do Tribunal Judicial de Guimarães por falta de espaço, para poder acolher 54 arguidos, mais de 40 advogados e 154 testemunhas, que serão chamadas faseadamente, o espaço revelou-se escasso para garantir a presença da comunicação social ao longo do julgamento.

Embora o julgamento seja público, Artur Dionísio Oliveira, juiz-presidente da Comarca de Braga, informou, ontem, as redações que o facto de a capacidade da sala ser bastante inferior ao previsto não permitiu criar uma área para uso exclusivo dos jornalistas, como chegou a ser ponderado, encontrando-se apenas disponíveis oito lugares para o público, “aqui se incluindo os jornalistas”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

​(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)