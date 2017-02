Esquerda inviabiliza acesso aos SMS de Centeno e Domingues

CDS e PSD já anunciaram a intenção: além do acesso à troca de emails e correspondência entre Mário Centeno e António Domingues, os dois partidos querem que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) tenha também acesso à troca de SMS entre o ministro das Finanças e o ex-presidente do banco público. O objetivo é perceber que tipo de garantias deu Centeno a Domingues sobre a isenção de apresentação da declaração de rendimentos e património no Tribunal Constitucional por parte da anterior administração da CGD. Mas o pedido dos dois partidos da direita teve vida curta: PS, BE e PCP inviabilizaram o acesso a estas mensagens.

