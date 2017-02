Steinmeier: coragem para combater o medo

A política interna alemã é provavelmente das menos atrativas para o mundo (em geral) e os media (em particular). Desde que corra bem podem eleger quem quiserem, é pelo menos o caso da eleição presidencial, como a que decorreu neste domingo e na qual Frank-Walter Steinmeier obteve uma expressiva maioria de 74% dos votos dos delegados.



A tranquilidade do processo que levou a que Steinmeier arrecadasse 931 dos 1260 votos secretos - expressos naquela Assembleia Federal extraordinária que decorreu este domingo em Berlim - é típica da política alemã. O nome do político social-democrata foi aprovado no Parlamento alemão com o aval da atual coligação governamental (democratas cristão da CDU/CSU e social-democratas do SPD) e também do Partido Verde e do Partido Liberal Democrático.

