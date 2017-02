O ministro com falta de bom senso, as escutas, a nacionalização do BPN e outros 26 temas do livro de Cavaco

São 29 os principais temas da coabitação com o então primeiro-ministro José Sócrates que o ex-Presidente da República Cavaco Silva escolheu para abrir o livro de memórias. O livro “Quinta-feira e outros dias”, que será lançado esta semana, incide sobre a sua relação com Sócrates, deixando os anos da coabitação com Pedro Passos Coelho para outro volume.

E sobre quê promete falar Cavaco? Entre outros temas, o processo de escolha de Pinto Monteiro, as escutas em Belém, a relação de Sócrates com os media bem como com o regime de Hugo Chávez ou o processo de nacionalização do BPN.

