Caso Vistos Gold: Quem falar será “devidamente compensado” (e os advogados dizem que isto não é o Brasil)

Começou esta segunda-feira o julgamento do caso dos Vistos Gold em que o ex-ministro do PSD é acusado de ter ordenado ao diretor do SEF que apresentasse uma proposta para nomeação de um Oficial de Ligação de Imigração para Pequim, de forma a satisfazer com outros arguidos interesses privados e lucrativos. No banco dos arguidos a Miguel Macedo juntam-se mais 17, como António Figueiredo, ex- Presidente do Instituto de Registos e Notariado; Jarmela Palos ex-diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (o primeiro chefe de uma polícia a ser preso e acusado em Portugal); uma das principais funcionárias do Ministério da Justiça, Maria Antónia Anes e Paulo Lallanda e Castro, da Octapharma, e também suspeito na Operação Marquês.

