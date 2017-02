Trump, um ensaio (de porrada)

Depois dos meus colegas homens terem escrito sobre Trump, cabe-me, enquanto mulher, partilhar o conhecimento que só o género autoriza. Mulher. Algumas mulheres gostam de Trump. Il faut de tout pour faire um monde. Muitas, mesmo muitas mulheres, não gostam de Trump. Ou, como ele diz, “Eu, Donald J. Trump”. Este “Eu, Donald J. Trump” conhecemo-lo cedo. Assim que saímos da infância e entrámos na adolescência foi-nos apresentado.

Talvez tenha sido o pai ou o tio de uma amiga da escola. Quando nos via entrar espalmava a mão na própria perna com vigor e apresentava-se, eu sou o pai, ou o tio, rolando um olho lúbrico. Um olhar de peixe morto numa face escarlate. Não era um olhar paternal. Este tipo de pai é o que se gaba de ter uma filha boa e com um bom rabo. Ou, como disse Eu, Donald J. Trump sobre a filha Ivanka, a piece of ass. Se não fosse minha filha andava com ela…. Eheheh. A mais engraçada das meninas recebia atenção e a pungência de um interesse, então como vão as notas, o que quer ser quando crescer, etc., enquanto o avaliador ignorava as outras. American Beauty.

