Ruas desertas, dezenas de mortos: polícia paralisada provoca o caos em estado brasileiro

É um cenário de desespero o que caracteriza as ruas do estado do Espírito Santo, no Brasil. Desde sábado, dia em que começou a paralisação da Polícia Militar naquele estado, a vida dos cidadãos alterou-se radicalmente: os relatos dão conta de que já houve pelo menos 95 homicídios desde esse dia, a juntar ao elevado número de furtos e roubos de veículos e lojas, uma situação que está a deixar as ruas desertas.

Formalmente, a Polícia Militar brasileira obedece às mesmas regras que os restantes militares e está por isso impedida pela Constituição Federal aderir a greves ou paralisações. No entanto, tudo começou neste sábado pelas 6h da manhã (hora local), quando familiares, sobretudo as mulheres, dos agentes acamparam diante dos batalhões da Polícia Militar, num bloqueio que tinha a intenção de impedir os veículos da polícia de sair e iniciar o normal patrulhamento nas ruas. Desde então, a Polícia Militar mantém-se dentro dos quartéis.

