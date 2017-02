Quem é Forero?

Madrileno, 62 anos, Pablo Forero Calderón já está a viver em Lisboa e promete aprender português rapidamente. Estreou-se na administração do Banco BPI em dezembro de 2016, e tem a espinhosa missão de substituir Fernando Ulrich, o gestor que assumiu a liderança do banco quando Artur Santos Silva subiu a presidente do conselho de administração e que é um dos mais carismáticos banqueiros portugueses. Forero Calderón é diretor-geral do Caixabank, e era desde 2013 o grande responsável pela área de risco deste gigante espanhol, acionista do BPI há duas décadas. Entrou no Caixabank em 2009.

Pablo Forero Calderón fez uma longa carreira na banca de investimento anglo-saxónica, dividida entre a capital espanhola e Londres. Esteve no JP Morgan entre 1990 e 2009. Nos 11 anos que passou em Londres esteve envolvido na integração do Chase com o JP Morgan. A experiência internacional de Plabo Forero foi elogiada na quarta-feira, em Lisboa, por Gonzalo Górtazar, o presidente do Caixabank. Pablo Forero "tem uma grande experiência internacional" e "todas as qualidades para liderar este grande banco, com o melhor do Caixabank, em benefício da sociedade portuguesa", afirmou.

