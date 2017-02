A ditadura do burburinho (ensaio de Daniel Oliveira)

Para justificar a ordem executiva de Donald Trump, Kellyanne Conway, a conselheira que apadrinhou a mentira como “factos alternativos”, responsabilizou dois iraquianos pelo massacre de Bowling Green. Nunca ouviram falar do massacre de Bowling Green? A senhora diz que não foi noticiado pela comunicação social. Ficou por explicar a poderosa razão para a ausência de cobertura mediática: o massacre nunca aconteceu. Houve, de facto, dois iraquianos presos na cidade do Kentucky, onde viviam, por terem usado explosivos improvisados para matar soldados americanos no Iraque e terem tentado enviar armas e dinheiro para a Al-Qaeda. Mas não houve nem massacre nem qualquer suspeita de estarem a planear um.

A mentira em nome da propaganda e para criar ruído não tem nada de novo. Nem sequer no descaramento e na dimensão. Já Barry Levinson tinha caricaturado estas manobras de diversão, através da fabricação de factos, em “Wag the Dog” (“Manobras na Casa Branca”, em português). O título fica explicado na abertura do filme: “Porque é que o cão abana a cauda? Porque é mais esperto do que a cauda. Se a causa fosse mais esperta do que ele, era ela que abanaria o cão.” A arte de Trump é fazer abanar os media e a opinião pública ao ritmo dos acontecimentos que ele próprio vai criando. Se um filme de 1997 baseado num livro de 1993 já nos falava disto, contando a história de um presidente que inventou uma guerra inexistente para distrair as pessoas de um escândalo sexual em tempo de campanha, não terá sido Trump a estrear esta forma de fazer política – ainda nos lembramos das armas de destruição em massa no Iraque?

