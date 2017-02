Direita atolada em casos judiciais

A incerteza sobre o resultado das eleições presidenciais francesas da próxima primavera nunca foi tão manifesta e, apesar das sondagens não o preverem para a segunda volta, cada vez se fala mais, em França e no estrangeiro, na hipótese da nacionalista Marine le Pen as vencer. Os sobressaltos e as surpresas da pré-campanha têm sido de tal ordem que tudo parece possível e ninguém arrisca prognósticos.

O candidato da direita e antigo primeiro-ministro François Fillon pediu desculpas, esta segunda-feira, por ter empregado a mulher e dois filhos como assistentes parlamentares (por um total de um milhão de euros), mas não desistiu da candidatura nem manifestou o desejo de reembolsar as somas recebidas pelos seus três familiares mais próximos. Este caso, que teve um efeito bombástico em França, continua a ser investigado pela Justiça.

