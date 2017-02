Barreiro faz revolução e dá gás aos autocarros

O concelho do Barreiro, onde o serviço de transporte público é assegurado pela empresa TCB (Transportes Coletivos do Barreiro), está em vias de assistir a uma pequena revolução. A frota dos TCB, com 75 autocarros a gasóleo (mas dos quais só cerca de 50 circulam), com uma idade média de 20 anos, será substituída no próximo ano por 60 viaturas novas, todas movidas a gás natural comprimido (GNC).

Esta é a etapa mais significativa no futuro próximo da empresa, que já tem 60 anos. O caso dos TCB veio à baila há uma semana, quando houve umas chispas entre comunistas e socialistas, na sequência da apreciação parlamentar ao processo de municipalização da Carris, pedida pelo PCP.

