A ignorância eurocêntrica sobre Trump (ensaio de Henrique Raposo)

Os europeus costumam dizer que os americanos são incultos em relação à Europa e ao resto do mundo. O inverso também é verdade. Na Europa, Trump tem sido comparado a Hitler, Putin, Le Pen. Esta comparação revela ignorância eurocêntrica.

Trump não é fascista ou autocrático no sentido europeu; é apenas um populista da velha tradição sulista do seu próprio país. Como tenho escrito aqui no Expresso Diário, Trump e a grande rebelião do Tea Party representam uma invasão do Partido Republicano pelo antigo e original Partido Democrata. Trump não é conservador, republicano ou federalista, é um “confederado” sulista à imagem de Andrew Jackson, o fundador do Partido Democrata.

