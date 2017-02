“Se estamos prontos para um chanceler gay? O passo certo seria já não termos de colocar essa pergunta”

Jens Spahn sabe bem o que quer. E o que o jovem vice-ministro das Finanças, de 36 anos, quer é ser chanceler da Alemanha. Não agora, porque Angela Merkel vai candidatar-se este ano a um quarto mandato, mas assim que a líder do seu partido, a CDU, sair de cena. Ele já o tinha avisado quando em 2002, com apenas 22 anos, se tornou o mais jovem deputado de sempre da Alemanha: queria fazer o caminho até ao topo. "Como qualquer político tenho a ambição de mudar as coisas. É óbvio que quero fazer esse caminho, não pela minha carreira, mas para ficar na posição de realmente poder mudar as coisas", explicou em Berlim, numa entrevista que o Expresso publica este sábado.

Spahn é a estrela ascendente da política alemã e não tem receio de bater o pé a Merkel. Em dezembro, no congresso da CDU, o jovem político liderou uma fação que fez aprovar, contra a vontade da chanceler, a revogação da fórmula de concessão da dupla nacionalidade a filhos de imigrantes nascidos no país, reimplantando a obrigatoriedade de escolher uma das nacionalidades aos 23 anos.

