Os refrigerantes já estão mais caros. Saiba quais os que aumentaram e quanto

A partir desta quarta-feira uma Coca-Cola normal de um litro que custe €1 vai passar a custar €1,20, enquanto a versão sem açúcar passa a €1,10.

Estas contas decorrem da entrada em vigor, a 1 de fevereiro (com um período de transição até 31 de março) ,de um novo imposto especial sobre o consumo de refrigerante e bebidas açucaradas ou adoçadas só com edulcorantes. Trata-se de um acréscimo de €16,46 por 100 litros (mais IVA a 23%) nas bebidas com mais de 80 gramas de açúcar por litro, como a Coca-Cola.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)