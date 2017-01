Quantos processos existem contra José Manuel Coelho? “São muitos!”

É a primeira vez que José Manuel Coelho é condenado a uma pena de prisão num dos muitos processos que correm em tribunal e que ninguém sabe quantos são ao certo. Nem sequer o próprio ou o advogado que o representa

José Manuel Coelho foi condenado a uma pena de prisão efetiva pelo crime de difamação agravada, mas garante que só a cumprirá se for agarrado à força. O processo é do tempo da campanha eleitoral das regionais de 2011, quando o presidente do JPP (Juntos Pelo Povo) acusou o advogado e então líder do PCPT-MRPP, Garcia Pereira, de ter sido um agente da CIA. E é apenas mais um dos processos que correm em tribunal contra o deputado madeirense. Quantos são? José Manuel Coelho admite que “são muitos”, o advogado fala em “alguns”. Números certos nenhum tem.

O Tribunal da Relação de Lisboa condenou o antigo candidato à Presidência da República a uma pena que terá de cumprir aos fins de semana, durante um ano e meio. Ou seja, durante 72 fins de semana terá que se apresentar no estabelecimento prisional da Cancela, onde deverá por permanecer por períodos nunca superiores a 36 horas. Esta é a pena, a tal que José Manuel Coelha garante que só cumprirá à força, de livre vontade não vai para a prisão. “Não vou cumprir nada, eles têm que me agarrar à força para me prender.”

