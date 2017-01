Os Correios assustam

Os CTT surpreenderam o mercado com um segundo corte das estimativas dos resultados em 2016, as ações afundaram 14% para um novo mínimo histórico e o PSI-20 tombou quase 3%.

Os números finais serão conhecidos no dia 9 de março, quando deverão ser divulgadas as contas anuais da empresa. Mas a desconfiança dos investidores chegou para ficar. Seguiu-se uma onda de cortes de avaliações por partes de analistas que não deverá estar ainda estancada.

O resultado foi uma onda de vendas de ações dos CTT em Bolsa que levou a empresa de correios a afundar 13,99% com as ações a atingirem um novo mínimo histórico em 5,171 euros. O volume foi muito forte e acima do habitual, tendo-se negociado perto de quatro milhões de títulos. O PSI-20 acabou por deslizar 2,87% para 4.477,53 pontos face a uma descida de 1,1% do índice europeu Stoxx Europe 600.

