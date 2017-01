A caótica cruzada de Donald Trump contra os muçulmanos

Charles Kurzman sabia que Donald Trump estava a preparar-se para anunciar medidas de combate ao terrorismo que iam passar por proibir a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos. Quando as primeiras informações sobre este plano começaram a surgir logo a seguir à tomada de posse, faz agora 11 dias, o professor de Sociologia da Universidade da Carolina do Norte decidiu adaptar o relatório que estava a preparar sobre o envolvimento de americanos muçulmanos em extremismo violento nos Estados Unidos no ano passado.

Queria deixar claro no seu último relatório anual que o argumento invocado pelo novo Presidente para avançar com a interdição de entrada a cidadãos de sete países maioritariamente muçulmanos — Iémen, Iraque, Irão, Líbia, Síria, Somália e Sudão — não é válido, não de acordo com os factos.

“O número de americanos muçulmanos associados a extremismo violento caiu 40% em 2016 em comparação com os anos anteriores, apesar de esta queda ter sido ensombrada pelo tiroteio em massa em Orlando, na Florida, em junho”, lê-se na introdução do documento, publicado a 26 de janeiro, um dia antes de Trump formalizar o seu plano.

