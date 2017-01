Um dia não são dias e hoje é o dia da Memória

Quem hoje ler a Resolução 60/7 da Assembleia-Geral das Nações Unidas, que institui o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, experimentará o choque brutal entre o mundo que queremos ter e aquele que efetivamente temos. O documento, escrito há 12 anos que parecem décadas, pretende ser “um aviso para todos sobre os perigos do ódio, do fanatismo, do racismo e do preconceito”. Condena “sem reservas” as manifestações de intolerância religiosa, o assédio e a violência contra pessoas com base no credo ou origem étnica. Rejeita o negacionismo. Insta, em dois momentos, a uma mobilização que ajude a prevenir futuros atos de genocídio.

Sim, fala de genocídio, essa palavra que nasceu em 1944 quando um judeu polaco, Raphael Lemkin, se apercebeu da inexistência de um termo que designasse o que estava acontecer ao seu e a outros povos às mãos do regime nazi e juntou a partícula grega 'genos' — raça ou tribo — à latina 'caedere' — que significa ‘matar’. Terminada a II Guerra Mundial, o Tribunal Internacional Militar de Nuremberga utilizou-a, assinalando a sua entrada cabal na linguagem. Dos escombros do horror também surgiria outra palavra, por sinal demasiado usada nos dias de hoje — ‘refugiado’.

