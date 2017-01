O retrato impiedoso do candidato da CDU

Ao contrário da férrea pontualidade comunista, a apresentação do candidato da CDU à Câmara de Lisboa (o atual vereador e eurodeputado João Ferreira), feita na manhã desta quinta-feira, nos Paços do Concelho, começou com 15 minutos de atraso. Um eventual caso de adesão do PCP à proverbial tolerância nacional com o cumprimento de horários, mas o que seguiu mostrou que as transigências se ficaram por aí.

A cerca de nove meses das próximas autárquicas, os comunistas fazem um balanço demolidor da gestão socialista da cidade, tornando até indistintas as marcas cunhadas pelo PS (desde 2007, quando António Costa venceu as eleições intercalares) das deixadas pela direita. Esta gestão de Lisboa teve lugar nos seis anos anteriores, depois de Pedro Santana Lopes ter destronado João Soares, em 2001, e passou ainda pela conturbada liderança de Carmona Rodrigues.

