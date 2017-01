Menos €100 de PEC é melhor para os cofres do Estado que corte da TSU

Face à proposta de descida da TSU, que acabou chumbada no Parlamento, a descida no pagamento especial por conta é vantajosa para o Estado.

De acordo com as contas do Expresso, a Segurança Social pode vir a encaixar um adicional de 63 milhões de euros com a subida do salário mínimo (salários mais altos descontam mais para a Previdência) e manutenção da TSU.

Já a descida do PEC terá um mero efeito financeiro para a maioria das empresas, pois numa lógica plurianual é-lhes indiferente se pagam menos agora e depois fazem um maior acerto de contas com o fisco. É que o PEC é descontado na fatura do IRC.

