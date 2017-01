Qual é o tema preferido de Hollywood? Hollywood, pois claro

Quando os executivos da empresa cinematográfica Lionsgate apostaram recentemente num musical romântico a fazer lembrar os filmes de Hollywood clássicos, aqueles em que Fred Astaire ou Ginger Rogers dançavam, não podiam ter a certeza de que estavam a fazer a escolha certa. Afinal, o último óscar de melhor filme entregue a um musical aconteceu em 2002 – na altura com “Chicago” – e desde então, mesmo com filmes populares como “Os Miseráveis” ou “Mamma Mia”, a Academia não tem mostrado grande interesse pelo género.

“La La Land”, o filme em que o jovem realizador Damien Chazelle (também responsável por “Whiplash”, de 2015), de 32 anos, andava a trabalhar de há anos para cá, não tinha em princípio vantagens que o distinguissem dos últimos erros de casting do género musical: a história era completamente nova, assim como as músicas, e como dizia o copresidente da Lionsgate Eric Feig, a aposta a medo em “La La Land” justificava-se apenas com a “fé” que depositava neste projeto. E no entanto ficou-se a saber esta terça-feira de tarde, com a revelação dos nomeados para os óscares deste ano, que o novo favorito é mesmo um romance musical que já está a quebrar recordes.

