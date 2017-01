Deputado rebelde do PS: “Não terei atitudes revanchistas”

Já decidiu quando irá entregar o cartão de militante?

Primeiro tenho de ter uma conversa com Carlos César, o que acontecerá em princípio no início da próxima semana. Acho que devo essa satisfação ao presidente do Grupo parlamentar do PS, mas antes vou decidir se avanço ou não com uma candidatura independente à Câmara de Barcelos. Mas é quase seguro que o farei até meados de fevereiro.

O que falta para tomar a decisão final?

Preciso descansar uns dias, que estou desgostoso, até perplexo com a forma como o PS, o meu partido há 30 anos, decidiu avocar o processo autárquico à revelia da vontade dos barcelenses. Para já o que fiz hoje, de forma irreversível, foi renunciar à liderança da Concelhia e de membro da Comissão Política Nacional, local e da Federação Distrital. As cartas de renúncia já vão a caminho.

