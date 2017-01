Ataque a autocarro de seguranças investigado como tentativa de homicídio

O caso do ataque aos seguranças da empresa 2045 que estiveram no jogo que opôs o Sporting de Braga ao Vitória de Guimarães, no último domingo à noite, está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ) de Braga como uma tentativa de homicídio. Os investigadores seguem pelo menos três pistas: “Uma das hipóteses é a de os seguranças terem sido confundidos com adeptos do Vitória e atacados por alguém do Braga”, conta uma fonte próxima da investigação.

Segundo um outro responsável ligado ao processo, os seguranças viajavam num comboio de três autocarros que não estavam identificados com qualquer símbolo da empresa de segurança 2045. E por isso terão sido confundidos com adeptos vitorianos que voltavam a Guimarães. A equipa bracarense perdeu em casa por 2-1.

