Terminou o “reinado de mil anos” de Yahya Jammeh, o homem que dizia curar a sida

Onze milhões e meio de dólares (dez milhões e meio de euros) é quanto falta nos cofres da Gâmbia, titulam vários jornais esta segunda-feira ao reportarem o que foi encontrado pelos funcionários da nova administração após a partida de Yahya Jammeh para o exílio, no sábado passado.

“Segundo informações que recebemos, não há dinheiro nos cofres. Foi o que nos disseram e é o que clarificaremos no dia em que assumirmos finalmente funções”, declarou o novo Presidente, Adama Barrow, à rádio senegalesa RFM. Numa conferência de imprensa em Dacar, o conselheiro do novo chefe de Estado, Mai Ahmad Fatty, assumiu a confirmação dos factos pelos “técnicos do ministério das Finanças e do Banco Central da Gâmbia”.

