Hamon, o homem que quer reestruturar a esquerda

Benoît Hamon está “sereno e concentrado para continuar a impulsionar o debate de fundo sobre a esquerda e o seu reagrupamento”, diz ao Expresso Pascal Cherki, deputado socialista e porta-voz do candidato que provocou uma surpresa ao vencer neste domingo a primeira volta da chamada “primária cidadã da esquerda”.

O líder da ala mais à esquerda do PS, que relegou o antigo primeiro-ministro, Manuel Valls, para segundo lugar a cerca de cinco pontos, esteve durante toda a manhã desta segunda-feira em reuniões com a sua equipa, em Paris, para preparar a segunda volta do próximo domingo. “O nosso objetivo principal é reunir e juntar a esquerda, queremos vencer e discutir as questões de fundo com todos, incluindo Jean-Luc Mélenchon, comunistas, ecologistas e mesmo Emmanuel Macron, se este clarificar a sua posição e disser que é de esquerda”, acrescenta Cherki.

