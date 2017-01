Voltar ao PSD? “Evidentemente que não”, diz Capucho

Há quatro anos, nas autárquicas de 2013, António Capucho juntou-se ao movimento independente de Marco Almeida, como candidato à presidência da Assembleia Municipal de Sintra. A candidatura não contou com o apoio do PSD e isso valeu a Capucho a expulsão do partido no ano seguinte. Nas próximas autárquicas, no início do outono, o ex-autarca volta a candidatar-se no movimento de Marco Almeida, que, desta vez, já conta com o apoio dos sociais-democratas. Capucho, porém, afasta um regresso ao partido. “Sinto-me bem como independente”, diz ao Expresso.

“O PSD não me apoia a mim, mas a Marco Almeida, porque a comissão política homologa a lista à Câmara Municipal, e não à Assembleia Municipal”, afirma António Capucho. “Mas foi uma decisão inteligente do partido a de recuperar independentes que foram rejeitados sem justificação plausível no passado”, acrescenta. “Dá-me uma certa satisfação o reconhecimento do erro”.

